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Дворец "Украина" поделился видео "прилета" российской ракеты, которая повредила здание

Алена МазуренкоВторник, 3 января 2023, 21:19
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Национальный дворец искусств "Украина" опубликовал видео с камер наблюдения во время ракетного удара по центру Киева 31 декабря, который повредил здание.

Источник: страница Дворца "Украина" в Facebook

Дословно: "Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание дворца "Украина". Однако, благодаря судьбе, зрительный зал остался невредимым.

Мы готовы сделать все, что от нас зависит для восстановления дворца "Украина", но без вашей помощи нам не справиться".

Детали: Во дворце призвали неравнодушных присоединяться к сбору средств на восстановление "Украины".

 
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Там надеются все восстановить и открыть двери дворца в марте.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • В результате российской ракетной атаки 31 декабря в Киеве был поврежден Дворец "Украина". В частности, в помещении вылетели стекла от ударов российских ракет.

Темы: Киевракетный ударобстрелУкраина
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