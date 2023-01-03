Дворец "Украина" поделился видео "прилета" российской ракеты, которая повредила здание

Национальный дворец искусств "Украина" опубликовал видео с камер наблюдения во время ракетного удара по центру Киева 31 декабря, который повредил здание.

Источник: страница Дворца "Украина" в Facebook

Дословно: "Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание дворца "Украина". Однако, благодаря судьбе, зрительный зал остался невредимым.

Мы готовы сделать все, что от нас зависит для восстановления дворца "Украина", но без вашей помощи нам не справиться".

Детали: Во дворце призвали неравнодушных присоединяться к сбору средств на восстановление "Украины".

скриншот

Там надеются все восстановить и открыть двери дворца в марте.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: