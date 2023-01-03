Дворец "Украина" поделился видео "прилета" российской ракеты, которая повредила здание

Национальный дворец искусств "Украина" опубликовал видео с камер наблюдения во время ракетного удара по центру Киева 31 декабря, который повредил здание.

Источник: страница Дворца "Украина" в Facebook

Дословно: "Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание дворца "Украина". Однако, благодаря судьбе, зрительный зал остался невредимым.

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Мы готовы сделать все, что от нас зависит для восстановления дворца "Украина", но без вашей помощи нам не справиться".

Детали: Во дворце призвали неравнодушных присоединяться к сбору средств на восстановление "Украины".

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Там надеются все восстановить и открыть двери дворца в марте.

Напомним: