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Нардеп "Слуги народа" предлагает Кабмину отменить запрет на выезд женщин-депутатов

Елена РощинаПонедельник, 30 января 2023, 19:20
Нардеп Слуги народа предлагает Кабмину отменить запрет на выезд женщин-депутатов
Пересечение границы, фото ГПСУ

Запрет на выезд коснется и местных депутатов, это может заставить женщин-депутатов отказаться от работы в местных советах, чтобы иметь возможность отвезти детей за границу или навестить их там, – поэтому народный депутат Виталий Безгин предлагает снять запрет для женщин.

Источник: народный депутат "Слуги народа" Виталий Безгин в Facebook, "Честно"

Детали: Член профильного комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Виталий Безгин обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за постановления Кабинета министров от 27 января, которое позволяет выезжать представителям власти за границу только в командировку и к детям.

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По словам Безгина, в решении СНБО и указе президента "не идет речь о депутатах местных советов (кроме руководящих должностей)", но данный пункт появился в решении Кабмина.

Нардеп считает, что "норма, которая выписывает условия пересечения границы женщинами-депутатами местных советов в решении КМУ выписана непонятно: не ясно достаточно быть женщиной, чтобы выезжать за границу без командировки, или для этого должно быть условие о посещении детей до 18 лет".

"Если правительство предполагало посещение, то это парализует работу пограничников, учитывая количество депутатов местных советов и необходимость по каждой женщине проверять, действительно ли дети за границей. Это единственный эффект от данной нормы", – уверен Безгин. 

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По его мнению, подобный шаг может привести к "тенденции на сложение женщинами-депутатами местных советов мандатов и разрушению системы местного самоуправления в стране".

Прямая речь Безгина: "Направляю обращение на Дениса Шмыгаля, чтобы правительство четко выписало норму в отношении женщин-депутатов местных советов, учитывая приведенные выше факты. Убежден, что ограничения в отношении женщин должны быть сняты, а формулировки должны быть четкими".

Детали: Движение "Честно" подчеркивает, что депутаты местных советов не получают заработной платы, в отличие от народных депутатов. Они, как правило, имеют основную работу – и их основное место работы может предусматривать и заграничные командировки. 

"Поэтому депутаты могут оказаться перед выбором: волонтерить на общество или работать", – считают в "Честно".

"Также этот запрет может негативно повлиять на ситуацию с женским лидерством в советах. Женщины-депутаты могут отказываться от мандатов, чтобы иметь возможность в условиях войны вывезти детей за границу в любой момент", – добавляют там.

Предыстория:

  • 23 января Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Это произошло после того, как заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию, и перед тем, как украинцы возмутились поездкой нардепа Николая Тищенко в Азию. 
  • Запрет должен был касаться не только членов Кабмина и нардепов, но и "судей КСУ, судей, прокуроров, руководителей других государственных органов и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений госорганов, работников, забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления".
  • 27 января Кабинет министров одобрил постановление, которое запрещает выезд чиновников за границу без уважительных причин на время войны. В перечне есть и: "депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления".
  • Правительство также предусмотрело ряд исключений для пересечения границы представителями власти.  В частности, выезд разрешается женщинам или отцам-одиночкам для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии подтверждающих документов; для лечения за границей; в случае смерти членов семей за границей.

Темы: Кабинет министровграницаСлуга народавойна
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