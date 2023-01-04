Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – сводка

3 января Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 10 населенных пунктов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник за прошедшие сутки нанес 7 ракетных, 18 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено. Обстреляны районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Ромашково и Рожковичи – Сумской и Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцево, Волчанск и Амбарное на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них – Новомлинск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Макеевка, Площанка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности – Краматорск, Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Временка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы более 25 населенных пунктов. Враг не прекращает обстрелов гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Поражена гражданская инфраструктура Запорожья и Херсона.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления БпЛА оккупантов.