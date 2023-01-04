Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – сводка

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 06:50
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – сводка
Военнослужащие ВСУ, фото из Facebook Генштаба

3 января Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 10 населенных пунктов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook 

Дословно: "Противник за прошедшие сутки нанес 7 ракетных, 18 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Реклама:

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено. Обстреляны районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Ромашково и Рожковичи – Сумской и Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцево, Волчанск и Амбарное на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них – Новомлинск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Макеевка, Площанка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности – Краматорск, Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Временка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы более 25 населенных пунктов. Враг не прекращает обстрелов гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Поражена гражданская инфраструктура Запорожья и Херсона.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления БпЛА оккупантов.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: