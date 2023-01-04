В иранских дронах нашли детали более десятка компаний из США

В одном из беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, сбитого осенью 2022 года в Украине, были обнаружены детали, изготовленные по меньшей мере 13 различными компаниями из Соединенных Штатов.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на данные украинской разведки.

Эти данные, как отмечает телеканал, являются еще одним доказательством того, что несмотря на санкции Иран все еще находит большое количество коммерчески доступных технологий. Среди 52 компонентов, которые украинцы изъяли из беспилотника, 40 были изготовлены 13 различными американскими компаниями, остальные - компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.

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По оценке украинской разведки, среди обнаруженных в беспилотнике компонентов американского производства - почти два десятка деталей производства Texas Instruments, в частности микроконтроллеры, стабилизаторы напряжения и цифровые контроллеры сигналов; GPS-модуль производства Hemisphere GNSS; микропроцессор производства NXP USA Inc. и компоненты печатных плат производства Analog Devices и Onsemi.

Также были обнаружены компоненты, изготовленные компанией International Rectifier, которая сейчас принадлежит немецкой компании Infineon, и швейцарской компанией U-Blox.

Все компании, ответившие на запрос CNN, подчеркнули, что осуждают любое несанкционированное использование их продукции, отметив при этом, что борьба с перенаправлением и нецелевым использованием их полупроводников и другой микроэлектроники является общеотраслевой проблемой, над решением которой они работают.

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Иранские компании, попавшие под санкции, похоже, успешно работают в обход усилий, направленных на прекращение поставок им критически важных компонентов и электроники. Например, компания, построившая сбитый беспилотник - Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, - находится под санкциями США с 2008 года.

По данным CNN, информацию об американских компонентах в иранских дронах Украина передала США еще в конце 2022 года. Но, добавляет телеканал, возможности борьбы с проблемой несанкционированного использования электроники ограничены.

США годами вводили жесткие ограничения и санкции в сфере экспортного контроля, чтобы предотвратить получение Ираном высокотехнологичных материалов. Сейчас американские чиновники рассматривают возможность усиления контроля за соблюдением этих санкций, поощряя компании лучше контролировать собственные цепи поставок и выявлять сторонних дистрибьюторов, которые незаконно перепродают продукцию.

Нет никаких доказательств того, что любая из компаний, чьи детали обнаружили в Shahed-136, нарушает американское санкционное законодательство и сознательно экспортирует свои технологии в Иран. Даже если многие компании обещают усилить мониторинг, производителям часто очень трудно контролировать, куда попадают эти очень распространенные детали на мировом рынке.

Напомним, в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

ЕС тоже ввел новые санкции против Ирана за поставки России беспилотников для ведения войны против Украины.