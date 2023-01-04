Брюссель пока не подтверждает проведение саммита Украина-ЕС в Киеве – СМИ

В Европейском Союзе пока не подтверждают, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве, а не Брюсселе, как это анонсировала украинская сторона.

Об этом сообщает DW со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза, пишет "Европейская правда".

Встреча, как известно, запланирована на 3 февраля, на ней будут присутствовать председатели Европейского совета и Европейской комиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также высшее украинское руководство.

Как известно, во время телефонного звонка с Владимиром Зеленским фон дер Ляйен анонсировала визит в Киев, а в Офисе президента по итогам разговора объявили о проведении саммита в Киеве.

Ранее пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщал, что саммит Украина-ЕС должен состояться в Брюсселе, а Владимир Зеленский получил на него приглашение.

По Соглашению об ассоциации, саммит Украина-ЕС является ежегодным событием. Последний, 23-й саммит, состоялся в октябре 2021 года в Киеве.

Планировалось, что саммит 2022 года состоится в декабре, по очередности он должен был проводиться в Брюсселе. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении. Однако в конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года.

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По данным источников "Европейской правды", среди причин отсрочки был недостаток реальных результатов такой встречи; в частности, как известно, сторона ЕС до последнего момента имела проблемы даже с утверждением обещанного в рамках G7 пакета макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро.

О достигнутых по итогам последнего саммита договоренностях читайте в статье: Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС.