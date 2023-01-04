Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Брюссель пока не подтверждает проведение саммита Украина-ЕС в Киеве – СМИ

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 18:52
ФОТО из САЙТа КМУ

В Европейском Союзе пока не подтверждают, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве, а не Брюсселе, как это анонсировала украинская сторона.

Об этом сообщает DW со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза, пишет "Европейская правда".

Встреча, как известно, запланирована на 3 февраля, на ней будут присутствовать председатели Европейского совета и Европейской комиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также высшее украинское руководство.

Как известно, во время телефонного звонка с Владимиром Зеленским фон дер Ляйен анонсировала визит в Киев, а в Офисе президента по итогам разговора объявили о проведении саммита в Киеве.

Ранее пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщал, что саммит Украина-ЕС должен состояться в Брюсселе, а Владимир Зеленский получил на него приглашение.

По Соглашению об ассоциации, саммит Украина-ЕС является ежегодным событием. Последний, 23-й саммит, состоялся в октябре 2021 года в Киеве.

Планировалось, что саммит 2022 года состоится в декабре, по очередности он должен был проводиться в Брюсселе. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении. Однако в конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

По данным источников "Европейской правды", среди причин отсрочки был недостаток реальных результатов такой встречи; в частности, как известно, сторона ЕС до последнего момента имела проблемы даже с утверждением обещанного в рамках G7 пакета макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро.

О достигнутых по итогам последнего саммита договоренностях читайте в статье: Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС.

Темы: ЕСУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Латвии задержали российского пропагандиста по подозрению в нарушении санкций ЕС

фотоПутин отправил к странам НАТО "Горшкова" с "Цирконами": Медведев злорадствует

Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность

фото, видеоМасштабная схема поборов на Одесской таможне: деньги прятали под плинтусами и туалете

фотоЗадержан замглавы Одесской ОГА: хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы

ВВП Украины в 2022 году упал на 30% – предварительная оценка Минэкономики

Все новости...
ЕС
В ЕС еще в ноябре оценивали, что РФ потеряла до 60% боевых танков и 250 тысяч военных в Украине
Газохранилища ЕС заполнены на 83%, это "здоровый уровень" - Еврокомиссия
Греция попросила помощи у ЕС из-за дефицита лекарств
Последние новости
18:46
В России госпитализировали путинолюба Михалкова
18:25
Германия может предоставить БМП Marder Украине после решения Франции о танках - СМИ
18:23
дополнено"Лицемерие оставьте": в ОП отреагировали на "перемирие" Путина
18:20
Ученые обнаружили экзопланету, на которой новый год наступает каждые 5 дней
18:08
Беларусь получила от РФ еще три десятка БТРов
17:51
Нога была уже синяя и холодная: врачи "Охматдита" спасли концовку подростка из Херсона
17:50
Заседание суда по экстрадиции Жеваго перенесли на 19 января
17:40
Российские оккупанты повредили в Украине 1189 культурных объектов. Больше всего – на Донетчине и Киевщине
17:36
В Латвии задержали российского пропагандиста по подозрению в нарушении санкций ЕС
17:33
БЭБ арестовало активы холдинга "Евротерминал" на 700 миллионов: принадлежит россиянам
Все новости...