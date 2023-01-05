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За сутки ВСУ ликвидировали более 800 российских захватчиков – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 января 2023, 08:24
иллюстративное фото ВСУ

За сутки 4 января Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 810 российских захватчиков.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 109720 (+810) человек ликвидировано,
  • танков - 3041 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,
  • РСЗО - 426 (+2) ед,
  • средства ПВО - 215 (+0) ед,
  • самолетов - 284 (+1) ед,
  • вертолетов - 271 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+2),
  • крылатые ракеты - 723 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед,
  • специальная техника - 182 (+1).

Данные уточняются.

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Темы: войнаГенштаб
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