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Путин отправил к странам НАТО "Горшкова" с "Цирконами": Медведев злорадствует

Евгений КизиловЧетверг, 5 января 2023, 15:09
фрегат "горшков", фото ВМС ВСУ

Фрегат российского флота "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отправился из России в Атлантический океан. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что судно идет к берегам стран НАТО.

Источник: Военно-морские силы Украины в Facebook, Медведев в Telegram

Детали: По данным ВМС, церемонию отправки "Горшкова" лично возглавил президент России Владимир Путин.

Планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет "Циркон".

По мнению военных, таким образом РФ пытается отвлечь внимание от неудач в войне с Украиной, в частности в Черном море.

Дословно: "Достижения Черноморского флота отсутствуют, поэтому на государственный уровень были вынесены меры по выходу в дальний поход, подальше от акватории Черного моря".

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Больше деталей: Медведев в свою очередь заявил, что отправка состоялась 4 января и ее цель приближение к странам НАТО и создание угрозы для США в частности.

Прямая речь: "Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам".

ВМС Украины напомнили, что на сегодняшний день ВСУ уже уничтожили 16 кораблей и катеров ЧФ РФ, еще несколько единиц повредили.

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Темы: РосcияНАТОМедведеворужие
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