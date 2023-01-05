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Глава МИД Германии: Путин хочет продолжить войну после небольшого перерыва

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 20:44

Решение президента РФ Владимира Путина прекратить огонь на время Рождества не свидетельствует о его желании закончить войну.

Об этом написала в Twitter глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает "Европейская правда".

"Если бы Путин хотел мира, он вернул бы своих солдат домой, и война была бы закончена. Но, судя по всему, он хочет продолжить войну, после небольшого перерыва", - говорится в сообщении.

"Так называемое перемирие не приносит ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией. Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев - чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", - добавила Бербок.

5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с Путиным провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и снова предложил посредничество в переговорах с РФ.

Пресс-служба Эрдогана заявила, что турецкий президент предложил Путину подкрепить призывы к миру и переговорам односторонним объявлением о прекращении огня.

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Путин в свою очередь сказал Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии".

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Темы: ГерманиявойнаПутинперемирие
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