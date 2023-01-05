Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Германии: Путин хочет продолжить войну после небольшого перерыва

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 19:44

Решение президента РФ Владимира Путина прекратить огонь на время Рождества не свидетельствует о его желании закончить войну.

Об этом написала в Twitter глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает "Европейская правда".

"Если бы Путин хотел мира, он вернул бы своих солдат домой, и война была бы закончена. Но, судя по всему, он хочет продолжить войну, после небольшого перерыва", - говорится в сообщении.

Реклама:

"Так называемое перемирие не приносит ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией. Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев - чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", - добавила Бербок.

5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с Путиным провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и снова предложил посредничество в переговорах с РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Пресс-служба Эрдогана заявила, что турецкий президент предложил Путину подкрепить призывы к миру и переговорам односторонним объявлением о прекращении огня.

Путин в свою очередь сказал Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии".

Темы: ГерманиявойнаПутинперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
Все новости...
Реклама: