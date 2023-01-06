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Из-за взлома Twitter произошла утечка данных более 200 млн пользователей – Reuters

Ольга ГлущенкоПятница, 6 января 2023, 01:48
фото: getty images

Хакеры украли адреса электронных ящиков более 200 миллионов пользователей Twitter и разместили их на хакерском форуме, заявил в среду исследователь безопасности.

Источник: Reuters со ссылкой на соучредитель израильской фирмы по мониторингу кибербезопасности

Детали: Эта утечка "к сожалению, приведет к большому количеству хакерских атак, целенаправленного фишинга и доксинга", – написал в LinkedIn Алон Гал, соучредитель израильской фирмы по мониторингу кибербезопасности Hudson Rock.

Он назвал это "одной из самых значительных утечек", которые он видел.

Twitter не прокомментировал отчет, о котором Гал впервые опубликовал в социальных сетях 24 декабря, и не ответил на запросы об утечке с той даты.

"Не было никаких зацепок относительно личности или местонахождения хакера или хакеров, которые стоят за этой утечкой", – пишет Reuters.

Также издание добавляет, что это могло произойти еще в 2021 году, то есть до того, как Илон Маск стал владельцем компании в прошлом году.

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Темы: соцсетихакерыкибербезопасность
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