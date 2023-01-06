Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Maxar показывает на спутниковых снимках разбомбленный пригород Бахмута

Ольга ГлущенкоПятница, 6 января 2023, 06:31
Разбомбленный Бахмут на спутниковом фото Maxar

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки поселка Опытное в пригороде Бахмута Донецкой области, сделанные 1 августа 2022 года и 4 января 2023 года.

Источник: Maxar Technologies в Twitter

Дословно: "Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами в течение последних 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры".

Детали: В компании отметили, что первое фото сделано 1 августа 2022 года.

По данным УП, Опытное - маленький поселок к югу от Бахмута, за который уже несколько месяцев идут тяжелые бои.

 

А второе - 4 января текущего года.

 

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В России критикуют Путина за объявленное "перемирие" – ISW

Россия не прекращала атак во время "перемирия" – Гайдай

США объявили о самом большом пакете военной помощи Украине

видеоЗеленский поздравил украинцев с Рождеством: Каждой семье - достатка, а Украине - победы

Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света – Шмыгаль

Службу Епифания в Лавре будет охранять полиция

Все новости...
Бахмут
Белый дом объяснил, зачем Пригожину Бахмут - СМИ
Пограничники "проучили россиян" возле Бахмута: снайперы попали с 1,5 км
Истории и герои в текстах "Украинской правды" 2022 года
Последние новости
06:25
Финляндия обещает Украине танки Leopard 2, нужно решение Европы
05:28
Оккупационные власти заявляют, что их ПВО сбила беспилотник над Севастополем
05:11
В России критикуют Путина за объявленное "перемирие" – ISW
04:17
Путин мог иметь "скрытый мотив" – Госдеп об объявленном "перемирии"
03:20
видеоОдин посреди церкви: СМИ показали Путина на рождественском богослужении
02:18
фотоВ пожаре в Одесской области погибли женщина и трое детей
01:34
Резников обсудил с главой Пентагона новую военную помощь Украине
00:59
США начнут обучение украинских военных на системе Patriot в этом месяце – СМИ
00:20
Россия не прекращала атак во время "перемирия" – Гайдай
23:44
Кулеба и Боррель обсудили подготовку саммита Украина-ЕС, место проведения до сих пор не подтверждено
Все новости...