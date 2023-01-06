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Maxar показывает на спутниковых снимках разбомбленный пригород Бахмута

Ольга ГлущенкоПятница, 6 января 2023, 05:31
Maxar показывает на спутниковых снимках разбомбленный пригород Бахмута
Разбомбленный Бахмут на спутниковом фото Maxar

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки поселка Опытное в пригороде Бахмута Донецкой области, сделанные 1 августа 2022 года и 4 января 2023 года.

Источник: Maxar Technologies в Twitter

Дословно: "Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами в течение последних 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры".

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Детали: В компании отметили, что первое фото сделано 1 августа 2022 года.

По данным УП, Опытное - маленький поселок к югу от Бахмута, за который уже несколько месяцев идут тяжелые бои.

 

А второе - 4 января текущего года.

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Темы: Бахмутвойна
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