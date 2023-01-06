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Россия требует от Сербии избегать международных встреч без участия РФ

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 12:27

Россия ожидает, что Сербия откажется от участия в некоторых международных встречах, которые проводятся без участия РФ и на которых в центре внимания является Россия. 

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на N1, речь шла на встрече посла России в Белграде Александара Боцана-Харченко и главы МИД Сербии Ивицы Дачича в конце декабря прошлого года.

 
Фото: FoNet

Боцан-Харченко уточнил, что речь идет о таких собраниях как Саммит за демократию, организованный Белым домом, и заседание Европейского политического сообщества.

Боцан-Харченко также заявил, что США будут добиваться исключения России из ООН по тому же принципу, как это было при исключении Югославии в 1992 году.

Российский посол также обсудил с Дачичем попытки создать Международный трибунал по военным преступлениям России в Украине.

Боцан-Харченко также заявил, что Москва знает о встрече министра энергетики Сербии Дубравки Джедович с послом Украины, на которой обсуждалась помощь в энергосистеме.

На все эти требования Дачич заявил, что Сербия рассмотрит их "в духе дружеских отношений".

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Как известно, Сербия остается единственной европейской страной, кроме Беларуси, которая отказалась ввести санкции против России.

Со стороны стран-членов ЕС все чаще звучат предложения приостановить рассмотрение заявки Сербии на членство до тех пор, пока она не будет соответствовать внешнеполитическому курсу Союза.

Президент Сербии Александр Вучич стал одним из нескольких европейских политиков, получивших новогоднее поздравление от президента РФ Владимира Путина.

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Темы: РосcияСербия
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