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Георгиевские ленты и печати с орлами: ГБР обыскало дом коллаборанта Сальдо

Александр ШумилинПятница, 6 января 2023, 15:47

Работники Государственного бюро расследований провели обыск в доме главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо.

Источники: сообщение ГБР

Дословно: "В его имении и по месту жительства соучастников предателя обнаружены документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины.

Есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записывались особенности законодательства РФ. Также обнаружены справки по херсонским патриотам и активистам".

Детали: Также в ГБР отметили, что в библиотеке Сальдо нашли книги "Императрица Екатерина II", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", а также много советской геральдики, наград и георгиевских лент.

Предыстория: В сентябре Служба безопасности Украины сообщила Сальдо о подозрении в государственной измене и коллаборационистской деятельности.

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Темы: коллаборационизмобыски
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