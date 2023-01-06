Георгиевские ленты и печати с орлами: ГБР обыскало дом коллаборанта Сальдо

Работники Государственного бюро расследований провели обыск в доме главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо.

Источники: сообщение ГБР

Дословно: "В его имении и по месту жительства соучастников предателя обнаружены документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины.

Есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записывались особенности законодательства РФ. Также обнаружены справки по херсонским патриотам и активистам".

Детали: Также в ГБР отметили, что в библиотеке Сальдо нашли книги "Императрица Екатерина II", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", а также много советской геральдики, наград и георгиевских лент.

Предыстория: В сентябре Служба безопасности Украины сообщила Сальдо о подозрении в государственной измене и коллаборационистской деятельности.