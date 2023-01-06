Николаев получил 280 генераторов от Британии

Николаев получил 280 генераторов, предоставленных Великобританией.

Об этом сообщило в Twitter посольство Украины в Великобритании, пишет "Европейская правда".

"В условиях постоянных обстрелов энергосистемы генераторы гарантируют надежную работу медицинских учреждений, объектов критической инфраструктуры и пунктов несокрушимости", - говорится в сообщении.

Накануне Харьков получил подаренные Грузией мощные генераторы, которые должны помочь поддерживать работу важных учреждений при отсутствии электроснабжения.

На прошлой неделе в Винницкую область прибыл второй гуманитарный груз от партнеров из Мазовецкого воеводства Польши - 22 генератора разной мощности и масло для их работы.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние две недели Украина заключила договоренности о поставках трансформаторов и генераторов с рядом стран Европы, необходимых для поддержания функционирования пострадавшей из-за обстрелов РФ энергетической системы.