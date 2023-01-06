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Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 січня 2023, 20:55

Миколаїв отримав 280 генераторів, наданих Великою Британією.

Про це повідомило у Twitter посольство України в Британії, пише "Європейська правда".

"В умовах постійних обстрілів енергосистеми генератори гарантують надійну роботу медичних закладів, об'єктів критичної інфраструктури та пунктів незламності", - йдеться у повідомленні.

Напередодні Харків отримав подаровані Грузією потужні генератори, які мають допомогти підтримувати роботу важливих установ за відсутності електропостачання. 

Минулого тижня до Вінницької області прибув другий гуманітарний вантаж від партнерів із Мазовецького воєводства Польщі – 22 генератори різної потужності та мастило для їхньої роботи.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за останні два тижні Україна уклала домовленості про постачання трансформаторів і генераторів із низкою країн Європи, необхідних для підтримання функціонування постраждалої через обстріли РФ енергетичної системи. 

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Теми: МиколаївВелика Британіяелектроенергія
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