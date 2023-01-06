Германия передала Украине 20 РСЗО на шасси пикапа и бронированные ремонтно-эвакуационные машины

Германия на этой неделе передала Украине дополнительное оснащение и оружие, в том числе 20 реактивных систем залпового огня калибра 70 мм на шасси пикапа и ракеты к ним.

Об этом сообщил в Twitter Генеральный штаб Украины, пишет "Европейская правда".

Берлин также передал две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 (всего 15) и большегрузный седельный тягач M1070 Oshkosh (всего 13).

На сайте немецкого правительства также указана информация о передаче 20 РСЗО на базе пикапа, но что именно это за система, официально не сообщается. Единственное, что понятно - это промышленная продукция, а не запасы Бундесвера. Возможным производителем 70-мм пусковых установок является американская компания Arnold со своей системой Fletcher.

Кроме ракетных установок, новая поставка от федерального правительства включает также следующую продукцию: семь дистанционно управляемых гусеничных машин, 12 большегрузных сочлененных грузовиков, 8 восемь разведывательных беспилотников (всего 26), 27 датчиков противодействия беспилотникам (всего 55), 30 датчиков обнаружения беспилотников, 63 пикапа (всего 143).

Также передано еще семь пограничных патрульных автомобилей (всего 85), одна машина скорой помощи (всего 36) и 32 дополнительных полевых обогревателя (всего 148).

Ранее в Берлине подтвердили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot из армейских запасов Германии будет доставлен в Украину в первом квартале текущего года.

ВИДЕО ДНЯ

Германия также планирует до конца первого квартала направить в Украину около 40 бронетранспортеров Marder.