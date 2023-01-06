Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия передала Украине 20 РСЗО на шасси пикапа и бронированные ремонтно-эвакуационные машины

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 21:15

Германия на этой неделе передала Украине дополнительное оснащение и оружие, в том числе 20 реактивных систем залпового огня калибра 70 мм на шасси пикапа и ракеты к ним.

Об этом сообщил в Twitter Генеральный штаб Украины, пишет "Европейская правда".

Берлин также передал две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 (всего 15) и большегрузный седельный тягач M1070 Oshkosh (всего 13).

На сайте немецкого правительства также указана информация о передаче 20 РСЗО на базе пикапа, но что именно это за система, официально не сообщается. Единственное, что понятно - это промышленная продукция, а не запасы Бундесвера. Возможным производителем 70-мм пусковых установок является американская компания Arnold со своей системой Fletcher.

Кроме ракетных установок, новая поставка от федерального правительства включает также следующую продукцию: семь дистанционно управляемых гусеничных машин, 12 большегрузных сочлененных грузовиков, 8 восемь разведывательных беспилотников (всего 26), 27 датчиков противодействия беспилотникам (всего 55), 30 датчиков обнаружения беспилотников, 63 пикапа (всего 143).

Также передано еще семь пограничных патрульных автомобилей (всего 85), одна машина скорой помощи (всего 36) и 32 дополнительных полевых обогревателя (всего 148).

Ранее в Берлине подтвердили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot из армейских запасов Германии будет доставлен в Украину в первом квартале текущего года.

ВИДЕО ДНЯ

Германия также планирует до конца первого квартала направить в Украину около 40 бронетранспортеров Marder.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Германияоружиетранспорт
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре

видеоНа Рождество пограничники положили почти 2 десятка "вагнеровцев" под Бахмутом

Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Киркоров, Петросян, Киселев: СНБО ввел санкции против российских артистов и пропагандистов

В Соледаре тяжелые кровопролитные бои, но россияне не контролируют город - Череватый

фотоРоссияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых

Все новости...
Германия
Германия отправит Patriot в Украину в I квартале, украинцев будут обучать на БМП Marder 8 недель
В Бундестаге пообещали дальше давить на Шольца: После Marder будут Leopard
Германия может предоставить Украине еще ЗСУ Gepard – Spiegel
Последние новости
21:08
видеоНа магистральном газопроводе в оккупированной Луганской области – "бавовна"
20:53
Королю Швеции пришлось оправдываться из-за критики своих заявлений о престолонаследии
20:20
Зеленский обещает следующие санкции против тех, кто оправдывает войну
20:07
Зеленский: Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре
19:54
ЕС резко отреагировал на казнь двух протестующих в Иране
19:45
На Таврическом направлении у оккупантов больше нет "глубокого тыла" – командующий группировки
19:22
Представитель Эрдогана возложил на Россию ответственность за затягивание войны в Украине
19:07
Украинский депутат будет баллотироваться в президенты ПАСЕ
18:51
видеоНа Рождество пограничники положили почти 2 десятка "вагнеровцев" под Бахмутом
18:50
В Норвегии - рекордное количество искателей убежища из-за беженцев из Украины
Все новости...