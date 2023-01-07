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Украинский депутат будет баллотироваться в президенты ПАСЕ

"Европейская правда"Суббота, 7 января 2023, 18:07
Украинский депутат будет баллотироваться в президенты ПАСЕ
Александр Мережко, фото из его Facebook

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Мережко, который возглавляет парламентский комитет по вопросам внешней политики, выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сам Мережко написал в Facebook в субботу.

К сообщению он прикрепил заявление более десятка членов ПАСЕ, большинство из которых составляют украинские парламентарии, где выражается поддержка кандидатуре Мережко на должность.

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В своем посте депутат кратко описал программу, с которой будет участвовать в выборах президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она заключается в восстановлении демократии в ПАСЕ в контексте избрания главы органа, лишении органа любого российского влияния и расширении системы защиты прав человека.

51-летний Александр Мережко является членом постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Также он был заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и вице-президентом ПАСЕ в 2020 году.

Президент ПАСЕ избирается на однолетний срок с возможностью переизбрания. Сейчас им является пророссийский представитель от Нидерландов Тини Кокс, который после полномасштабного вторжения России в Украину публично задекларировал изменение взглядов.

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Читайте интервью "ЕвроПравды" с Тини Коксом: "В Украине говорят, что я пророссийский, но у меня другая позиция".

Темы: Слуга народаВерховная РадаПАСЕ
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