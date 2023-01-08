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Оккупанты на Рождество потеряли еще до полутысячи вояк

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 января 2023, 08:27
вещи российских солдат, фото генштаба

Российские оккупанты потеряли 7 января еще 430 вояк и 5 беспилотников.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 111170 (+430) человек ликвидировано,
  • танков - 3069 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6130 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2065 (+3) ед,
  • РСЗО - 431 (+0) ед,
  • средства ПВО - 217 (+0) ед,
  • самолетов - 285 (+0) ед,
  • вертолетов - 272 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1849 (+5),
  • крылатые ракеты - 723 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3) ед,
  • специальная техника - 183 (+1).

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Темы: Росcиявойнапразднования
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