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Губернатор Курской области прошел подготовку у вагнеровцев

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 января 2023, 12:21
скриншот

Курский губернатор Роман Старовойт рассказал, что якобы прошел курс боевой подготовки в лагере "ЧВК Вагнер".

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" в окружении настоящих мужчин — патриотов России.

Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости".

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Темы: Росcиявойнапропаганда
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