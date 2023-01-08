Губернатор Курской области прошел подготовку у вагнеровцев

Курский губернатор Роман Старовойт рассказал, что якобы прошел курс боевой подготовки в лагере "ЧВК Вагнер".

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" в окружении настоящих мужчин — патриотов России.

Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости".