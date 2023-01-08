Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Италии: обсуждаем с Францией отправку систем ПВО Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 8 января 2023, 14:47

Правительство Италии еще дорабатывает шестой пакет оборонной помощи Украине, после чего о нем будет проинформирован парламент.

Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Мы также обсуждаем с французами совершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных технологиях Рима и Парижа", - сказал Таяни.

Комментируя звонок советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Таяни сказал, что "переговоры с Вашингтоном идут постоянно и нормально, мы являемся важным собеседником, но речи об оружии не было".

"Мы должны продолжать работать на благо мира, но есть признаки, которые не позволяют быть оптимистами: на данный момент нет реальных проявлений открытости с российской стороны", - сказал Таяни.

Ранее СМИ сообщали, что США призывают Италию как можно быстрее передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, прежде всего комплекса SAMP/T итальянско-французского производства.

На политическом уровне обещание передать Украине эти ЗРК было дано еще несколько недель назад, но правительство Италии пока не утвердило решение об этом в очередном, шестом декрете о военной помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ

SAMP/T имеет ограниченные возможности против баллистических ракет, но является мощной системой против самолетов, беспилотников и крылатых ракет и, таким образом, способна защитить даже такой большой город как Киев.

У Рима есть пять батарей SAMP/T и одна - учебная, которая не имеет машины с пусковыми установками. Предыдущее итальянское правительство во главе с Марио Драги хотело передать Украине именно учебную батарею, которую несколько месяцев модернизировали для борьбы с баллистическими ракетами.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: ИталияПВОоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Повестки через "Дія" не планируются – Минцифры

фото"Новый год в Париже": ГПСУ отреагировала на скандал вокруг пресс-офицера

Враг предпринял попытку штурма Соледара, но понес потери и отступил – Сырский

фото, видео, дополнено от 09:48Харьковщина: россияне ударили по рынку в Шевченково – 2 погибших, среди раненных дети

Потребление электроэнергии растет, все области получили лимиты – "Укрэнерго"

Ректора Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафовали за разжигание вражды

Все новости...
Италия
Министр обороны Италии: под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие
Жительница Рима разожгла камин купонами на 20 тыс. евро, спрятанными мужем
Мелони провела "сердечный разговор" с Зеленским, пригласила его в Рим
Последние новости
14:44
В Таиланде возобновят проверку прививок против COVID-19 у иностранных туристов
14:41
Шмыгаль рассказал об ожиданиях Украины по следующему пакету санкций ЕС против РФ
14:29
Россияне ударили по Херсону: один человек погиб, один ранен
14:20
Германия не планирует отправлять танки Leopard в Украину - спикер правительства
14:02
Повестки через "Дія" не планируются – Минцифры
14:01
фото"Новый год в Париже": ГПСУ отреагировала на скандал вокруг пресс-офицера
13:46
В Польше рассказали, сколько танков Leopard может получить Украина
13:41
Vodafone продает свой венгерский бизнес: сделка укрепит влияние Орбана
13:29
Павлюк объяснил, почему армия РФ восстанавливает свою старую технику в Беларуси
13:29
В Николаеве из-за технических проблем остановили все насосные станции водопровода
Все новости...