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Глава МИД Италии: обсуждаем с Францией отправку систем ПВО Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 8 января 2023, 13:47

Правительство Италии еще дорабатывает шестой пакет оборонной помощи Украине, после чего о нем будет проинформирован парламент.

Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Мы также обсуждаем с французами совершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных технологиях Рима и Парижа", - сказал Таяни.

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Комментируя звонок советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Таяни сказал, что "переговоры с Вашингтоном идут постоянно и нормально, мы являемся важным собеседником, но речи об оружии не было".

"Мы должны продолжать работать на благо мира, но есть признаки, которые не позволяют быть оптимистами: на данный момент нет реальных проявлений открытости с российской стороны", - сказал Таяни.

Ранее СМИ сообщали, что США призывают Италию как можно быстрее передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, прежде всего комплекса SAMP/T итальянско-французского производства.

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На политическом уровне обещание передать Украине эти ЗРК было дано еще несколько недель назад, но правительство Италии пока не утвердило решение об этом в очередном, шестом декрете о военной помощи Украине.

SAMP/T имеет ограниченные возможности против баллистических ракет, но является мощной системой против самолетов, беспилотников и крылатых ракет и, таким образом, способна защитить даже такой большой город как Киев.

У Рима есть пять батарей SAMP/T и одна - учебная, которая не имеет машины с пусковыми установками. Предыдущее итальянское правительство во главе с Марио Драги хотело передать Украине именно учебную батарею, которую несколько месяцев модернизировали для борьбы с баллистическими ракетами.

Темы: ИталияПВОоружие
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