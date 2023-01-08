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Россияне пытались использовать детей в военных целях через мобильную игру – Резников

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 20:40
Россияне пытались использовать детей в военных целях через мобильную игру – Резников
Алексей Резников, фото Getty Images

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне пытались использовать украинских детей для установления местонахождения стратегически важных объектов через мобильную игру.

Источник: Резников в Twitter

Дословно: "Россияне пытались использовать украинских детей для неосознанного предоставления информации о местонахождении стратегически важных объектов через мобильную игру.

Это не просто грязный трюк, это военное преступление".

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Детали: По словам Резникова, в резолюции Совбеза ООН от 1999 года перечислено 6 видов серьезных нарушений против детей во время вооруженных конфликтов.

"Россия совершила их все. Мы должны помнить об этом и наказать зло", - подчеркнул он.

Темы: РезниковдетиРосcия
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