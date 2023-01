Россияне пытались использовать детей в военных целях через мобильную игру – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне пытались использовать украинских детей для установления местонахождения стратегически важных объектов через мобильную игру.

Источник: Резников в Twitter

2nd. Recruitment and use of children.

🇷🇺 tried to use 🇺🇦 children to unknowingly provide information about the location of strategically important objects through a mobile game.

This is not just a dirty trick, it’s a war crime.#tribunal4russia

3/7 https://t.co/5e6CWFCfVA