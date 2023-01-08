Россияне пытались использовать детей в военных целях через мобильную игру – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне пытались использовать украинских детей для установления местонахождения стратегически важных объектов через мобильную игру.

Источник: Резников в Twitter

2nd. Recruitment and use of children.

🇷🇺 tried to use 🇺🇦 children to unknowingly provide information about the location of strategically important objects through a mobile game.

This is not just a dirty trick, it’s a war crime.#tribunal4russia

3/7 https://t.co/5e6CWFCfVA — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 8, 2023

Дословно: "Россияне пытались использовать украинских детей для неосознанного предоставления информации о местонахождении стратегически важных объектов через мобильную игру.

Это не просто грязный трюк, это военное преступление".

Детали: По словам Резникова, в резолюции Совбеза ООН от 1999 года перечислено 6 видов серьезных нарушений против детей во время вооруженных конфликтов.

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"Россия совершила их все. Мы должны помнить об этом и наказать зло", - подчеркнул он.