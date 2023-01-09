28 китайских самолетов залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня

Китайские военные заявили, что в воскресенье провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня, 28 самолетов Китая залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Источник: Reuters

Детали: Командование армии Китая заявило в воскресенье поздно вечером, что его силы организовали "совместное патрулирование боевой готовности и реальные боевые учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сосредоточившись на наземных ударах и морских атаках.

Согласно заявлению Китая, целью учений была проверка совместных боевых возможностей и "решительное противодействие провокационным действиям внешних и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".

Министерство обороны Тайваня заявило в понедельник, что за предыдущие 24 часа оно обнаружило 57 китайских самолетов и четыре военно-морских судна, действовавших вокруг острова, в том числе 28 самолетов, которые залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Некоторые из этих 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальный буфер между двумя сторонами. В числе самолетов были истребители, а два ядерных бомбардировщика пролетели на юг Тайваня.

Что предшествовало: Китай провел аналогичные учения в конце прошлого месяца, при этом Тайвань сообщил, что более 40 китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.