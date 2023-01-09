Медведев хочет наказывать "предателей" РФ по законам военного времени

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил действовать с предателями России "по правилам военного времени" с помощью "тихих групп".

Источник: Дмитрий Медведев в Telegram

Прямая речь: "Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите.

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Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости". Придется дать уточнение.

Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие".

Детали: Медведев не уточнил, что он имеет в виду.

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