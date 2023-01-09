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Россияне довели до критического состояния единственный авианосец "Адмирал Кузнецов" и ищут виновных – ГУР

Алена МазуренкоПонедельник, 9 января 2023, 13:09
фото: ГУР

Российские военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". 

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единственного российского авианосца.

Единственный российский авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии".

Детали: Отмечается, что судно находится на 35 судоремонтном заводе в Мурманске.

Разведка сообщает, что россияне решили перевезти корабль из сухого дока к одному из причалов судоремонтного завода, чтобы продолжить ремонтные работы.

Однако, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться собственным ходом.

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Крейсер также пытались переместить с помощью нескольких буксиров, но это оказалось невозможным из-за критического состояния корпуса корабля.

Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" не позволяет спускать его на воду из-за высокой вероятности того, что он утонет или перевернется.

При обследовании также было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы корабля подверглись значительной коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри.

При этом российские должностные лица 35 судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность.

В ГУР добавили, что пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля.

Командование российского флота выдвинуло штрафные санкции на 1,5 миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта.

А менеджмент предприятия считает, что завод не виноват в доведении корабля до текущего состояния: "С высокой вероятностью виновными признают военное представительство на заводе, которое осуществляло надзор за ходом работ".

По имеющимся данным разведки пока не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращения его на службу.

Справка: "Адмирала Кузнецова" – единственный авианесущий крейсер Военно-морского флота России, флагман ВМФ и Северного флота. В 2018 году при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду произошла авария. В 2019 году авианосец загорелся в ходе ремонтных работ. Завершение ремонта и передача в состав Военно-морского флота РФ планируется в 2024 года.

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Темы: разведкаРосcияВооруженные силыфлот
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