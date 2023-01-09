Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни довели до критичного стану єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов" і шукають винних – ГУР

Альона Мазуренко Понеділок, 9 січня 2023, 12:09
Росіяни довели до критичного стану єдиний авіаносець Адмірал Кузнєцов і шукають винних – ГУР
фото: ГУР

Російські військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця.

Реклама:

Єдиний російський авіаносець – важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані".

Деталі: Відзначається, що судно знаходиться на 35 судноремонтному заводі у Мурманську.

Розвідка повідомляє, що росіяни вирішили перевезти корабель із сухого доку до одного з причалів судноремонтного заводу, щоб продовжити ремонтні роботи.

ВІДЕО ДНЯ

Проте, ще на стадії підготовки до переміщення з’ясувалось, що крейсер взагалі не здатен переміщатися власним ходом.

Крейсер також намагалися перемістити за допомогою кількох буксирів, але це виявилось неможливим через критичний стан корпусу корабля.

Спеціалісти-судоремонтники попередили, що стан "Адмірала Кузнєцова" не дозволяє спускати його на воду через високу вірогідність того, що він потоне чи перекинеться.

При обстеженні також було виявлено, що металеві конструкції нижче третьої палуби корабля піддались значній корозії. Трюми повністю заповнені каламутною водою, що унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини.

При цьому російські посадові особи 35 судноремонтного заводу та керівництво флоту намагаються перекласти один на одного відповідальність.

У ГУР додали, що наразі неможливо навіть встановити, хто саме ухвалив рішення про переміщення корабля.

Командування російського флоту висунуло штрафні санкції на 1,5 мільярди рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту.

А менеджмент підприємства вважає, що завод не винен у доведенні корабля до поточного стану: "З високою вірогідністю винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт".

За наявними даними розвідки наразі не існує навіть приблизних термінів завершення ремонту "Адмірала Кузнєцова" та повернення його на службу.

Довідково: "Адмірал Кузнєцов" – єдиний авіаносний крейсер Військово-морського флоту Росії, флагман ВМФ і Північного флоту. У 2018 році під час спуску "Адмірала Кузнєцова" на воду сталася аварія. У 2019 році авіаносець спалахнув у ході ремонтних робіт. Завершення ремонту та передача до складу Військово-морського флоту РФ планується у 2024 році.

Теми: розвідкаРосіяЗбройні силифлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
розвідка
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
Росія почала збирати "Шахеди" на своїй території і наростила виробництво ракет − ГУР
Останні новини
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА 
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
Усі новини...
Реклама: