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Росіяни довели до критичного стану єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов" і шукають винних – ГУР

Альона Мазуренко Понеділок, 9 січня 2023, 13:09
фото: ГУР

Російські військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця.

Єдиний російський авіаносець – важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані".

Деталі: Відзначається, що судно знаходиться на 35 судноремонтному заводі у Мурманську.

Розвідка повідомляє, що росіяни вирішили перевезти корабель із сухого доку до одного з причалів судноремонтного заводу, щоб продовжити ремонтні роботи.

Проте, ще на стадії підготовки до переміщення з’ясувалось, що крейсер взагалі не здатен переміщатися власним ходом.

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Крейсер також намагалися перемістити за допомогою кількох буксирів, але це виявилось неможливим через критичний стан корпусу корабля.

Спеціалісти-судоремонтники попередили, що стан "Адмірала Кузнєцова" не дозволяє спускати його на воду через високу вірогідність того, що він потоне чи перекинеться.

При обстеженні також було виявлено, що металеві конструкції нижче третьої палуби корабля піддались значній корозії. Трюми повністю заповнені каламутною водою, що унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини.

При цьому російські посадові особи 35 судноремонтного заводу та керівництво флоту намагаються перекласти один на одного відповідальність.

У ГУР додали, що наразі неможливо навіть встановити, хто саме ухвалив рішення про переміщення корабля.

Командування російського флоту висунуло штрафні санкції на 1,5 мільярди рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту.

А менеджмент підприємства вважає, що завод не винен у доведенні корабля до поточного стану: "З високою вірогідністю винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт".

За наявними даними розвідки наразі не існує навіть приблизних термінів завершення ремонту "Адмірала Кузнєцова" та повернення його на службу.

Довідково: "Адмірал Кузнєцов" – єдиний авіаносний крейсер Військово-морського флоту Росії, флагман ВМФ і Північного флоту. У 2018 році під час спуску "Адмірала Кузнєцова" на воду сталася аварія. У 2019 році авіаносець спалахнув у ході ремонтних робіт. Завершення ремонту та передача до складу Військово-морського флоту РФ планується у 2024 році.

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Теми: розвідкаРосіяЗбройні силифлот
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