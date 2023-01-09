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Павлюк объяснил, почему армия РФ восстанавливает свою старую технику в Беларуси

Елена РощинаПонедельник, 9 января 2023, 13:29

Часть вооружения и военной техники, которая прибывает из России в Беларусь, снята с длительного хранения, а в РФ нет достаточных ресурсов для ее расконсервации и восстановления, поэтому к ремонту привлечены белорусы.

Источник: командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь: "Военно-промышленный комплекс РФ не имеет достаточных возможностей для проведения расконсервации ВВТ (вооружения и военной техники – ред.). Поэтому противник стягивает свой металлолом на белорусском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в Беларусь из РФ для обучения личного состава противника, – снято с длительного хранения. Для ее восстановления нужно время, а также значительные силы и средства. Известно, что к работам по восстановлению прибывшей из РФ военной техники привлекаются белорусские военнослужащие".

Детали: Павлюк добавил, что Силы обороны Украины внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил РФ и Беларуси с 16 января по 1 февраля.

Прямая речь: "Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику.

Мы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны Беларуси, на сегодняшний день, остается маловероятной".

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Этому предшествовало: Утром 9 января Генштаб ВСУ сообщил, что для обучения личного состава Россия перегоняет в Беларусь военную технику, снятую "с длительного хранения", и к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

Ранее Александр Павлюк сообщал, что украинские Силы обороны создали многоуровневую систему защиты на севере, что не позволит врагу пойти дальше белорусской границы.

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Темы: РосcияБеларусьоружиевойна
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