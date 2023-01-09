Павлюк пояснив, чому армія РФ відновлює свою стару техніку в Білорусі

Частина озброєння та військової техніки, що прибуває з Росії до Білорусі, знята з довготривалого зберігання, а в РФ немає достатніх ресурсів для її розконсервації та відновлення, тому до ремонту залучено білорусів.

Джерело: командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова: "Військово-промисловий комплекс РФ немає достатніх спроможностей щоб провести розконсервацію ОВТ (озброєння та військової техніки – ред.). Тому противник стягує свій металобрухт на білоруському напрямку.

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За даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, – знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби. Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці".

Деталі: Павлюк додав, що Сили оборони України уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил РФ та Білорусі з 16 січня до 1 лютого.

Пряма мова: "Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку.

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Ми готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони Білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною".

Цьому передувало: Вранці 9 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що для навчання особового складу Росія переганяє в Білорусь військову техніку, зняту "з довготривалого зберігання".

Раніше Олександр Павлюк повідомляв, що українські Сили оборони створили багаторівневу систему захисту на півночі, що не дозволить ворогу піти далі білоруського кордону.