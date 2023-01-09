В России упал самолет Ан-2 с двенадцатью людьми: двое погибли

В Ненецком автономном округе России упал самолет Ан-2, который перевозил 10 пассажиров, в результате аварии 2 человека погибли.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС", "Интефакс"

Детали: Сообщается, что, вероятно, самолет упал из-за обледенения. На борту находилось 2 члена экипажа и 10 пассажиров.

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На место падения направляются спасатели. В экстренных службах уточнили, что самолет направлялся из Учкара в Нариман. Обстоятельства аварии выясняются.

В этот же день у самолета Ан-26, который вылетел из Магана в Якутии в Магадан РФ, произошла разгерметизация грузового отсека и из него выпала часть багажа.

У самолета сорвало замки грузовой рампы с правой стороны, было повреждено правое и центральное крепление рампы, часть багажа вылетела из отсека. Также произошла разгерметизация салон