США заключили контракт с производителем систем VAMPIRE, которые обещали Украине еще в августе

Американская компания L3Harris Technologies в понедельник объявила о заключении контракта с министерством обороны США на 40 миллионов долларов на поставку 14 ракетных комплексов VAMPIRE, предназначенных для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно контракту, L3Harris установит комплекты VAMPIRE на транспортные средства, предоставленные американским правительством, для оперативной боевой поддержки на поле боя в Украине. Первые четыре системы будут поставлены до середины 2023 года, остальные десять - до конца 2023 года.

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"Мы стремимся поддерживать стратегического партнера США с надежным потенциалом, поскольку народ Украины продолжает защищать свою страну и отстаивать свою независимость", - заявил Люк Савуа, руководитель подразделения разведки, наблюдения и рекогносцировки L3Harris.

Прототип VAMPIRE, представленный Пентагону в апреле 2022 года, был выбран в августе в рамках пакета помощи в сфере безопасности стоимостью три миллиарда долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности.

Ракетный комплекс VAMPIRE использует высокочувствительные датчики для отслеживания угроз, в частности беспилотников, а затем перехватывает их с помощью боеприпасов с лазерным наведением. Система спроектирована таким образом, чтобы поместиться в кузове коммерческого пикапа.

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Как отмечает The Wall Street Journal, ни L3Harris, ни министерство обороны США не объяснили задержки в четыре месяца с заключением контракта, что может свидетельствовать о трудностях Вашингтона и союзников в помощи Украине по противодействию атакам беспилотников.

На прошлой неделе, напомним, Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки Украины в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который включает в том числе боевые машины пехоты Bradley.

В Белом доме уверяют, что США имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют.