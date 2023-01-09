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Франция непублично давит на Германию относительно предоставления Украине танков Leopard - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 22:25

Франция совместно с Польшей пытаются убедить Германию разблокировать поставки Украине боевых танков Leopard 2 в рамках усилий по помощи в противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Французский чиновник сообщил изданию на условиях анонимности, что Париж давит на Берлин, надеясь получить согласие на отправку Leopard в Украину накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

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"Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе", - пояснил он. Поскольку производитель танков - немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, их отправка в Украину требует разрешения на реэкспорт от страны-производителя, то есть Германии.

Публично о давлении на Германию в вопросе танков говорила Польша, чьи чиновники упоминали о существовании "коалиции стран", которые имеют танки Leopard 2.

Чиновник из Франции добавил, что одним из элементов давления на Берлин было заявление президента Эмманюэля Макрона о поставках французских колесных танков: оно имело целью "было нарушить табу (на отправку западных танков в Украину), чтобы немцы начали двигаться".

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"Между Макроном и Зеленским есть "сговор", и он (разговор) был отчасти инсценирован, чтобы снять нежелание США и Германии (относительно отправки танков)", - добавил он. Напомним, что после разговора Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder.

Кроме того, по данным источника Politico, Киев обращался к Парижу с просьбой предоставить французские боевые танки Leclerc. Эта просьба уже рассматривается правительством Франции, но там высказали предостережение относительно их ремонта и эксплуатации, так как Leclerc уже снят с производства. В то же время Франция готова предоставить эти танки союзникам в НАТО взамен техники, которую те передадут Украине.

Напомним, пресс-секретарь правительства Германии заявил, что Берлин пока не планирует отправлять танки Leopard 2 в Украину. Заявление последовало после того, как министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может исключать поставку танков Leopard.

Темы: ФранцияГерманияоружие
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