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Украинские защитники уничтожили за сутки 920 оккупантов

Ольга ГлущенкоСреда, 1 февраля 2023, 06:56
Украинские защитники уничтожили за сутки 920 оккупантов
ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 920 оккупантов, 8 танков и 10 артиллерийских систем врага.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 01 февраля 2023 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 128420 (+920) человек ликвидировано,
  • танков – 3209 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 6382 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2207 (+10) ед,
  • РСЗО – 458 (+4) ед,
  • средства ПВО – 221 (+0) ед,
  • самолетов – 293 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5061 (+13) ед,
  • специальная техника – 200 (+0).

Темы: войнаГенштабРосcияВооруженные силы
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