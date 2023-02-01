Оккупанты били по Херсонщине из артиллерии и РСЗО: 1 погибший
Среда, 1 февраля 2023, 08:41
Один человек погиб и один получил ранения в результате российских ударов по Херсонской области 31 января.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "За прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 житель Херсонщины получил ранения".
Детали: Сообщается, что 31 января российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО и минометов.
Херсон захватчики обстреляли 8 раз, повредив дома мирных жителей.
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