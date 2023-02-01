Оккупанты били по Херсонщине из артиллерии и РСЗО: 1 погибший

Последствия российских ударов по Херсонщине в январе. Фото из Telegram ОВА

Один человек погиб и один получил ранения в результате российских ударов по Херсонской области 31 января.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "За прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 житель Херсонщины получил ранения".

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Детали: Сообщается, что 31 января российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО и минометов.

Херсон захватчики обстреляли 8 раз, повредив дома мирных жителей.