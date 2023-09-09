Россияне днем обстреляли Солнечное на Херсонщине: убили мужчину
Суббота, 9 сентября 2023, 15:08
Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле днем, 9 сентября, поселка Солнечное на Херсонщине, в результате чего погиб 48-летний мужчина.
Источник: Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Днем российская армия покрыла огнем Солнечное. Попали в частные дома. 48-летний мужчина погиб на месте".
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Детали: По его словам, обстрел продолжается. "Будьте в безопасных местах", - предупредил глава ОВА.
Что предшествовало: За минувшие сутки из-за обстрелов российских захватчиков в Херсонской области 3 человека погибли, 8 - получили ранения.