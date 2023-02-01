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Литва в течение года поможет подготовить около 1600 украинских военных

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 18:30

Литва в течение 2023 года поможет подготовить около 1600 украинских военных, в том числе рассматривается организация курсов для подготовки командиров низового звена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Минобороны Литвы, рассказывая о встрече министра обороны Арвидаса Анушаускаса с послом Украины Петром Бештой.

"Сейчас в Литве проходят подготовку 121 украинский военный. Всего за этот год планируют обучить 1600, Литва выделила для этого 4 миллиона евро", - сообщает Министерство обороны Литвы.

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В частности, сейчас проходит обучение минометчиков и обучение по ведению военно-полицейских операций. Кроме того, с конца января украинцы учатся работать с противовоздушными пушками L70 и смогут после возвращения в Украину быть инструкторами для других.

На встрече обсуждали также актуальную потребность Украины в подготовке командиров низового звена, в частности командиров уровня роты. Рассматривается возможность организовать обучение продолжительностью 6 недель для 50-100 человек при Военной академии Литвы.

Минобороны также напомнило, что общая стоимость переданной Украине военной помощи достигла 283 млн евро. В том числе это 2 млн евро, которые передали в созданный Британией международный специальный фонд, чтобы профинансировать бронетехнику, артиллерию и снаряды для Украины.

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Напомним, последний большой пакет помощи от Литвы объемом 125 млн евро включает вертолеты Ми-8, пушки и боеприпасы.

Темы: ЛитваВооруженные силы
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