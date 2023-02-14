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Резников сообщил, кого уволят и назначат в Минобороны

Алена МазуренкоВторник, 14 февраля 2023, 10:46
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 5 ФЕВРАЛЯ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Министр обороны Алексей Резников хочет уволить с должности своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития - волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции - экс-посла Андрея Шевченко.

Источник: Резников в Facebook

Накануне Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны. В частности, назначение новых заместителей министра.

Дослвивно: "Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук.

Они остаются в команде Министерства и будут привлечены к работе в качестве советников министра".

Детали: Резников сообщил, что уже подал кандидатов на должности на согласование президенту, после этого должно состояться утверждение правительством.

По словам министра, это не последние шаги по перезагрузке Минобороны.

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Он добавил, что очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней.

Сейчас министр в Германии на очередной встрече союзников Украины в формате "Рамштайн".

По его словам, чтобы усилить работу МОУ он пригласил туда новых людей.

Прямая речь о Павлюке: "На должность первого заместителя министра подана кандидатура героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, имеет необходимые лидерские и управленческие качества. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом".

Прямая речь о Дейнеге: "Сектор цифрового развития является одним из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира.

Пригласил на должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации известного волонтера с бэкграундом в сфере ИТ, а в последнее время журналиста-документалиста Виталия Дейнегу".

Прямая речь о Шевченко: "Коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов является одним из приоритетных направлений.

Пригласил на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции известного медийщика Андрея Шевченко, который одновременно имеет успешный опыт работы в парламенте, а также в должности посла Украины в Канаде".

Справка: Дейнега - волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым".

Шевченко - народный депутат V, VI и VII созывов, экс-посол в Канаде.

Первый заместитель министра, заместители министра назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом министров по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.

Предыстория: 

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Темы: РезниковМинобороныувольнение
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