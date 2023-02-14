Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников сообщил, кого уволят и назначат в Минобороны

Алена МазуренкоВторник, 14 февраля 2023, 09:46
Резников сообщил, кого уволят и назначат в Минобороны
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 5 ФЕВРАЛЯ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Министр обороны Алексей Резников хочет уволить с должности своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития - волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции - экс-посла Андрея Шевченко.

Источник: Резников в Facebook

Накануне Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны. В частности, назначение новых заместителей министра.

Реклама:

Дослвивно: "Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук.

Они остаются в команде Министерства и будут привлечены к работе в качестве советников министра".

Детали: Резников сообщил, что уже подал кандидатов на должности на согласование президенту, после этого должно состояться утверждение правительством.

ВИДЕО ДНЯ

По словам министра, это не последние шаги по перезагрузке Минобороны.

Он добавил, что очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней.

Сейчас министр в Германии на очередной встрече союзников Украины в формате "Рамштайн".

По его словам, чтобы усилить работу МОУ он пригласил туда новых людей.

Прямая речь о Павлюке: "На должность первого заместителя министра подана кандидатура героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, имеет необходимые лидерские и управленческие качества. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом".

Прямая речь о Дейнеге: "Сектор цифрового развития является одним из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира.

Пригласил на должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации известного волонтера с бэкграундом в сфере ИТ, а в последнее время журналиста-документалиста Виталия Дейнегу".

Прямая речь о Шевченко: "Коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов является одним из приоритетных направлений.

Пригласил на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции известного медийщика Андрея Шевченко, который одновременно имеет успешный опыт работы в парламенте, а также в должности посла Украины в Канаде".

Справка: Дейнега - волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым".

Шевченко - народный депутат V, VI и VII созывов, экс-посол в Канаде.

Первый заместитель министра, заместители министра назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом министров по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.

Предыстория: 

Темы: РезниковМинобороныувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
07:39
В Киеве, области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: