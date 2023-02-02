СМИ узнали, о чем будет врать Путин в своем послании

Президент страны-агрессора Владимир Путин готовится выступить со своим посланием к Федеральному собранию ближе к дате начала войны с Украиной, стали известны тезисы, на которых российский диктатор будет акцентировать внимание.

Источник: "Meduza"

Детали: По данным источников издания, Путин в своем выступлении, тезисы которого еще в разработке, "уделит особое внимание" государственной поддержке участников войны в Украине и оккупированным украинским территориям - в частности, он может рассказать о планах по их так называемому "восстановлению и развитию".

Кроме того, Путин начнет успокаивать граждан в том, что несмотря на войну с Украиной, гражданам не стоит беспокоиться, потому что якобы российское современное оружие их защитит.

При этом он расскажет о запланированных "мерах социальной поддержки" россиян.

Также политический блок администрации Путина сейчас занимается "внешнеполитическими тезисами" послания. Предполагается, что президент РФ традиционно будет врать о "многополярном мире" и "антиколониальной политике" России.

По информации источников издания, в части выступления он расскажет соотечественникам, как Россия "успешно" борется с санкциями, и вводит импортозамещение.

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