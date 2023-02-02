ЗМІ дізнались, про що брехатиме Путін у своєму посланні

Президент країни-агресора Володимир Путін готується виступити зі своїм посланням до Федеральних зборів ближче до дати початку війни з Україною, стали відомі тези, на яких російський диктатор буде акцентувати увагу.

Джерело: "Meduza"

Деталі: За даними джерел видання, Путін у своєму виступі, тези якого ще у розробці, "приділить особливу увагу" державній підтримці учасників війни в Україні та окупованим українським територіям - зокрема, він може розповісти про плани щодо їхнього так званого "відновлення та розвитку".

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Крім того, Путін почне заспокоювати громадян у тому, що незважаючи на війну з Україною, громадянам не варто турбуватись, бо начебто російська сучасна зброя їх захистить.

При цьому він розповість про заплановані "заходи соціальної підтримки" росіян.

Також політичний блок адміністрації Путіна зараз займається "зовнішньополітичними тезами" послання. Передбачається, що президент РФ традиційно буде брехати про "багатополярний світ" і "антиколоніальну політику" Росії.

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За інформацією джерел видання, в частині виступу він розкаже співвітчизникам, як Росія "успішно" бореться з санкціями, та запроваджує імпортозаміщення.

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