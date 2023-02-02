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СБУ задержала чиновника Одесской военной администрации

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 10:33
СБУ задержала чиновника Одесской военной администрации

Служба безопасности Украины задержала чиновника Одесской военной администрации, который вымогал деньги с предпринимателей.

Источник: пресс-служба СБУ, Одесская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, заместитель начальника одного из управлений Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ОВА наладил масштабный преступный механизм получения денег от предпринимателей.

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За различные суммы взяток он предлагал коммерсантам свое содействие в "беспрепятственном" выделении земельных участков в южном регионе.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного предпринимателя 60 тысяч долларов.

За эту сумму чиновник "гарантировал" бизнесмену выделение в аренду двух земельных площадей в размере 4 га и 1 га на побережье Дуная в городе Рени Одесской области.

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Правоохранители задержали чиновника возле административного здания областной военной администрации во время получения им первой части взятки в размере 40 тысяч долларов.

 
 

Сейчас решаются вопросы относительно сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, отмечает спецслужба.

 

Темы: ОдессавзяткаСБУместная власть
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