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Оккупанты ударили по жилым районам Херсонщины: погибли 2 человек

Станислав ПогориловЧетверг, 2 февраля 2023, 12:09
Фото: пресс-служба ОГП

Оккупанты ночью и утром обстреляли Херсон и область, сообщается о погибших в самом Херсоне и областном населенном пункте Камышаны.

Источник: пресс-службы ОГП, Херсонской ОВА и горсовета

Дословно: "В полночь 2 февраля 2023 года вооруженные силы РФ в очередной раз, нарушая нормы международного гуманитарного права, начали массированно обстреливать город Херсон и населенные пункты области. Утром от обстрелов погибли мужчина и женщина. По меньшей мере, двое гражданских получили травмы различной степени тяжести".

Детали: В частности в поселке Камышаны захватчики попали в частный дом. Обломки российского снаряда смертельно травмировали 44-летнюю женщину - она погибла на месте.

 

Утром Херсон был обстрелян 7 раз. Горсовет сообщает об 1 погибшем.

 

Также в результате обстрелов повреждены частные дома, здание школы, перебита газовая труба.

Темы: Херсонская областьвойнаУкраинаРосcия
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