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В Черном море стало меньше российских "Калибров"

Александр ШумилинЧетверг, 2 февраля 2023, 15:05

В Черном море по сравнению с 1 февраля стало меньше российских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр".

Источник: сообщение ВМС ВСУ

Детали: По состоянию на 1 февраля в Черном море на боевом дежурстве находились 13 вражеских кораблей, среди которых были 3 носителя крылатых ракет "Калибр".

Общий их залп составлял около 20 ракет.

А уже по состоянию на 2 февраля россияне в Черном море держат 11 кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".

Общий залп, таким образом, составляет около 8 ракет.

Темы: ракетный ударЧерное море
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