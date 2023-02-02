В Черном море стало меньше российских "Калибров"
Четверг, 2 февраля 2023, 14:05
В Черном море по сравнению с 1 февраля стало меньше российских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр".
Источник: сообщение ВМС ВСУ
Детали: По состоянию на 1 февраля в Черном море на боевом дежурстве находились 13 вражеских кораблей, среди которых были 3 носителя крылатых ракет "Калибр".
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Общий их залп составлял около 20 ракет.
А уже по состоянию на 2 февраля россияне в Черном море держат 11 кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".
Общий залп, таким образом, составляет около 8 ракет.
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