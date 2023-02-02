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Совет ЕС утвердил 500 млн евро военной помощи Украине и 45 млн для тренировочной миссии

Четверг, 2 февраля 2023, 17:45

Накануне саммита Украина-ЕС Совет Евросоюза принял меры помощи в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), которые предусматривают дальнейшую военную помощь Вооруженным силам Украины. Речь идет о седьмом транше помощи в 500 млн евро и 45 млн евро для поддержки тренировочных усилий Миссии ЕС (EUMAM Ukraine).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

"Украина должна получить всю необходимую военную технику и подготовку, нужную для защиты своей территории и своего народа от агрессивной войны со стороны России. Они не просто защищают свою страну, они также защищают наши общие ценности и основные принципы международного права. Сегодняшние новые меры посылают четкий сигнал в это критическое время: мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Седьмой пакет увеличит общий вклад ЕС в рамках ЕФМ для Украины до 3,6 млрд евро.

Целью нового мероприятия помощи в поддержку Вооруженных сил Украины, которые проходят подготовку в рамках EUMAM Ukraine, является предоставление необходимого нелетального оборудования и материалов, а также услуг для поддержки учебной деятельности, пояснили в Совете ЕС.

"Мобилизация дополнительной военной помощи и поддержка Вооруженных сил Украины, которые проходят подготовку в рамках EUMAM Ukraine, демонстрирует, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке украинских военных в защите страны от эскалации незаконной агрессии", - заявили в Совете ЕС.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 2 февраля объявил о решении ЕС обучить еще 15 тысяч украинских военных и выделить 25 млн евро на разминирование.

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Темы: ЕСУкраинаденьги
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