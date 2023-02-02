Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Совет ЕС утвердил 500 млн евро военной помощи Украине и 45 млн для тренировочной миссии

Четверг, 2 февраля 2023, 16:45

Накануне саммита Украина-ЕС Совет Евросоюза принял меры помощи в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), которые предусматривают дальнейшую военную помощь Вооруженным силам Украины. Речь идет о седьмом транше помощи в 500 млн евро и 45 млн евро для поддержки тренировочных усилий Миссии ЕС (EUMAM Ukraine).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

"Украина должна получить всю необходимую военную технику и подготовку, нужную для защиты своей территории и своего народа от агрессивной войны со стороны России. Они не просто защищают свою страну, они также защищают наши общие ценности и основные принципы международного права. Сегодняшние новые меры посылают четкий сигнал в это критическое время: мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Реклама:

Седьмой пакет увеличит общий вклад ЕС в рамках ЕФМ для Украины до 3,6 млрд евро.

Целью нового мероприятия помощи в поддержку Вооруженных сил Украины, которые проходят подготовку в рамках EUMAM Ukraine, является предоставление необходимого нелетального оборудования и материалов, а также услуг для поддержки учебной деятельности, пояснили в Совете ЕС.

"Мобилизация дополнительной военной помощи и поддержка Вооруженных сил Украины, которые проходят подготовку в рамках EUMAM Ukraine, демонстрирует, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке украинских военных в защите страны от эскалации незаконной агрессии", - заявили в Совете ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 2 февраля объявил о решении ЕС обучить еще 15 тысяч украинских военных и выделить 25 млн евро на разминирование.

Темы: ЕСУкраинаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: