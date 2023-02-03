Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большое наступление Россис завершится до апреля и не будет успешным – ISW

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 07:56
ГРУЗОВИКИ АРМИИ РФ. ФОТО SPROTYV INFO

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, снова переоценил силы российской армии, а потому ее большое наступление на востоке Украины преждевременно завершится в сезон весенних дождей и не будет результативным, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW 

Детали: Аналитики обратили внимание на заявление представителя Главного управления военной разведки Украины Андрея Черняка, который в интервью Kyiv Post рассказал, что президент РФ Владимир Путин приказал российским военным захватить всю Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года. Черняк также сообщил, что российские войска перебрасывают дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику в районы восточной Украины.

"Путин, возможно, снова переоценил собственные возможности российских военных. ISW не заметил никаких доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь, чтобы разгромить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11 300 кв. км неоккупированной Донецкой области (более 42% от общей площади области) до марта, как приказал Путин", – отметили в институте.

По предварительной оценке ISW, большое российское наступление, скорее всего, преждевременно достигнет кульминации к апрелю 2023 года, во время весеннего сезона дождей, не достигнув оперативно значимых результатов.

"Кульминация российских сил может создать благоприятные условия для украинских войск, которыми они смогут воспользоваться в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после получения западных танков", – говорится в отчете института.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что под годовщину вторжения Россия может начать наступление на двух направлениях.
  • По данным американского издания Вloomberg, президент РФ Владимир Путин готовит новое наступление в Украине, несмотря на огромные потери, и одновременно готовит свою страну к многолетнему противостоянию с США и их союзниками.

Читайте УП В Google News

Темы: РосcияДонбассвойнаПутин
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Существует консенсус" с Зеленским, что территория РФ не подвергнется атакам западным оружием - Шольц

Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать

Украине нужны сотни тысяч БПЛА, надо развивать собственный рынок – Резников

дополненоЗеленский лишил украинского гражданства Клюева, Табачника и Клименко – источники

США сбили китайский шпионский аэростат

Зеленский подписал документы в отношении тех, у кого обнаружили российское гражданство

Все новости...
Росcия
Куршевель их. УП нашла недвижимость российских олигархов во Франции
Президент Сербии уже не знает, как долго сможет воздерживаться от присоединения к санкциям против РФ
Россия пока не отвела свои самолеты и вертолеты от границы Беларуси с Украиной
Последние новости
05:30
Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW
04:30
Китай выразил "недовольство" из-за сбитого аэростата в США
03:50
Россияне намерены вывезти детей с оккупированной Луганщины в Карелию – ЦНС
02:54
"Существует консенсус" с Зеленским, что территория РФ не подвергнется атакам западным оружием - Шольц
01:51
Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать
00:58
видеоВ центре Мариуполя оккупанты демонтировали бульвар Хмельницкого – советник мэра
00:22
По Никопольскому району враг ударил из ствольной артиллерии, повредил линию электросетей
23:48
В Киеве и области и на Днепропетровщине до 16:00 воскресенья не будут отключать свет
23:37
Украине нужны сотни тысяч БПЛА, надо развивать собственный рынок – Резников
23:07
Россияне обстреливали 4 общины Сумщины, повреждены дома
Все новости...