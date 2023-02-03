Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Большое наступление Россис завершится до апреля и не будет успешным – ISW

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 06:56
Большое наступление Россис завершится до апреля и не будет успешным – ISW
ГРУЗОВИКИ АРМИИ РФ. ФОТО SPROTYV INFO

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, снова переоценил силы российской армии, а потому ее большое наступление на востоке Украины преждевременно завершится в сезон весенних дождей и не будет результативным, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW 

Детали: Аналитики обратили внимание на заявление представителя Главного управления военной разведки Украины Андрея Черняка, который в интервью Kyiv Post рассказал, что президент РФ Владимир Путин приказал российским военным захватить всю Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года. Черняк также сообщил, что российские войска перебрасывают дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику в районы восточной Украины.

Реклама:

"Путин, возможно, снова переоценил собственные возможности российских военных. ISW не заметил никаких доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь, чтобы разгромить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11 300 кв. км неоккупированной Донецкой области (более 42% от общей площади области) до марта, как приказал Путин", – отметили в институте.

По предварительной оценке ISW, большое российское наступление, скорее всего, преждевременно достигнет кульминации к апрелю 2023 года, во время весеннего сезона дождей, не достигнув оперативно значимых результатов.

"Кульминация российских сил может создать благоприятные условия для украинских войск, которыми они смогут воспользоваться в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после получения западных танков", – говорится в отчете института.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что под годовщину вторжения Россия может начать наступление на двух направлениях.
  • По данным американского издания Вloomberg, президент РФ Владимир Путин готовит новое наступление в Украине, несмотря на огромные потери, и одновременно готовит свою страну к многолетнему противостоянию с США и их союзниками.

Темы: РосcияДонбассвойнаПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: