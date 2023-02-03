Большое наступление Россис завершится до апреля и не будет успешным – ISW

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, снова переоценил силы российской армии, а потому ее большое наступление на востоке Украины преждевременно завершится в сезон весенних дождей и не будет результативным, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики обратили внимание на заявление представителя Главного управления военной разведки Украины Андрея Черняка, который в интервью Kyiv Post рассказал, что президент РФ Владимир Путин приказал российским военным захватить всю Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года. Черняк также сообщил, что российские войска перебрасывают дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику в районы восточной Украины.

"Путин, возможно, снова переоценил собственные возможности российских военных. ISW не заметил никаких доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь, чтобы разгромить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11 300 кв. км неоккупированной Донецкой области (более 42% от общей площади области) до марта, как приказал Путин", – отметили в институте.

По предварительной оценке ISW, большое российское наступление, скорее всего, преждевременно достигнет кульминации к апрелю 2023 года, во время весеннего сезона дождей, не достигнув оперативно значимых результатов.

"Кульминация российских сил может создать благоприятные условия для украинских войск, которыми они смогут воспользоваться в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после получения западных танков", – говорится в отчете института.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ