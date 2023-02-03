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СБУ схватила 2 поставщиков продуктов военным: убытки более чем на сто миллионов

Станислав ПогориловПятница, 3 февраля 2023, 12:04
фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности разоблачила на сделках и задержала 2 руководителей коммерческих предприятий, которые занимались поставками оптовых партий продовольствия в места дислокации военных, сумма убытков оценивается в более 119,5 млн грн.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "По данным следствия, подозреваемые, получив средства, выделенные Министерством обороны Украины на оплату за поставки товаров и услуг по обеспечению питанием Вооруженных сил Украины, направили их не по целевому назначению, а вывели в теневой, неконтролируемый государством оборот".

 

Детали: Также с целью искусственного увеличения стоимости товаров дельцы закупали продукты питания у "фиктивных предприятий". Такими действиями предприниматели нанесли государству около 120 млн грн убытков.

 

В настоящее время проверяется причастность должностных лиц Минобороны к сделкам с поставками продуктов.

 

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Темы: Минобороныкоррупциягосзакупки
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