СБУ схватила 2 поставщиков продуктов военным: убытки более чем на сто миллионов
Служба безопасности разоблачила на сделках и задержала 2 руководителей коммерческих предприятий, которые занимались поставками оптовых партий продовольствия в места дислокации военных, сумма убытков оценивается в более 119,5 млн грн.
Источник: пресс-службы СБУ, ОГП
Дословно: "По данным следствия, подозреваемые, получив средства, выделенные Министерством обороны Украины на оплату за поставки товаров и услуг по обеспечению питанием Вооруженных сил Украины, направили их не по целевому назначению, а вывели в теневой, неконтролируемый государством оборот".
Детали: Также с целью искусственного увеличения стоимости товаров дельцы закупали продукты питания у "фиктивных предприятий". Такими действиями предприниматели нанесли государству около 120 млн грн убытков.
В настоящее время проверяется причастность должностных лиц Минобороны к сделкам с поставками продуктов.
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Предыстория:
- ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.