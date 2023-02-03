Финляндия присоединилась к группе стран, работающих над наказанием России за преступление агрессии

Финляндия присоединилась к так называемой ключевой группе – "core group", работающей над созданием Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в МИД Финляндии. "2 февраля 2023 года Финляндия присоединилась к группе, созданной для поддержки Украины в обеспечении ответственности России за ее преступление агрессии", – отметили в ведомстве, напомнив, что сейчас в ее составе, кроме самой Украины и Финляндии, 19 стран и внешнеполитическая служба ЕС.

"Поддержка и усиление основанного на правилах мирового порядка – один из приоритетов внешней политики Финляндии. Вторжение России в Украину – это вопиющее нарушение Хартии ООН... Военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии – самые серьезные международные преступления, влияющие на все международное сообщество и создающие угрозу для глобального мира и безопасности", – отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине, уже масштабно расследуются внутри страны и по всему миру и Финляндия поддерживает как расследование Международного уголовного суда, так и украинских специалистов.

"(Но) ответственность России за противоправное вторжение в Украину и его последствия будет неполной, если оставить вне фокуса преступление агрессии. Финляндия хочет помочь Украине найти наиболее эффективные способы привлечь виновных к ответственности", - отметил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

В коммюнике напомнили также, что виновными в преступлении агрессии могут быть только лица, которые по своей должности и положению осуществляют контроль и могут управлять политикой или военными действиями определенного государства.

Напомним, в конце января группа по созданию спецтрибунала собиралась в Праге, в заседании приняли участие 20 стран.

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