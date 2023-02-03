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Зеленский предлагает расширить полномочия глав военных администраций на Харьковщине и Херсонщине

Станислав ПогориловПятница, 3 февраля 2023, 16:15
Зеленский предлагает расширить полномочия глав военных администраций на Харьковщине и Херсонщине
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений, согласно которым предлагается расширить полномочия начальников военных администраций ряда населенных пунктов в Херсонской и Харьковской областях.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Проекты постановлений №8414 и №8413 предлагают расширить полномочия начальников военных администраций населенных пунктов в Каховском и Херсонском районах Херсонской области, Изюмском, Купянском и Чугуевском районах Харьковской области.

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На Харьковщине расширение полномочий будет касаться начальников Савинской поселковой военной администрации Изюмского района, Ольховатской, Куриловской сельских и Шевченковской поселковой военных администраций Купянского района, Старосалтовской поселковой военной администрации Чугуевского района.

Предлагается, чтобы в период действия военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальники военных администраций могли утверждать временную структуру исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

Также начальникам соответствующих военных администраций населенных пунктов будут подчиняться аппараты сельских, поселковых и городских советов и их исполнительных комитетов, коммунальные предприятия, учреждения и организации территориальных громад.

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Темы: регионыЗеленскийХарьковская областьХерсонская область
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