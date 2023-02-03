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США ввели санкции против руководителей иранского производителя беспилотников

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 20:37

Министерство финансов США ввело санкции против восьми высокопоставленных чиновников иранского производителя беспилотников в ответ на поставки Тегераном беспилотников России для войны против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Компания-производитель Paravar Pars, уже находилась под санкциями в США и Европейском Союзе за производство беспилотников для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана.

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В пятницу Министерство финансов США ввело санкции против Совета директоров компании.

Ведомство также идентифицировало два иранских судна. IRIS MAKRAN, "нефтяной танкер, который был переоборудован для военно-морских операций", но все еще имеет возможность запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), "в настоящее время совершает международный рейс", согласно сообщению Минфина. В ведомстве отметили, что танкер сопровождает военный фрегат IRIS DENA (DENA).

"Иранские предприятия продолжают производить БПЛА для КСИР и вооруженных сил Ирана. В более широком смысле, Иран поставляет БПЛА для боевых операций России с целью нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине", - говорится в заявлении заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона.

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Напомним, 31 января Министерство торговли США ввело новые ограничения против семи иранских юридических лиц из-за производства ими беспилотников, которые Россия использует для атак против Украины.

Как известно, Россия с лета 2022 года использует в Украине беспилотники иранского производства Shahed, которые называет собственными разработками "Герань". Несмотря на утверждения Киева и Запада, Иран не раз отрицал, что помогает РФ оружием - но уже признавал, что передавал дроны до начала полномасштабного вторжения.

С тех пор США и другие западные страны последовательно вводят санкции против иранских компаний и людей, причастных к производству беспилотников и предоставлению их России.

Темы: СШАбеспилотникисанкции
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