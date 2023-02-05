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Чили охватили масштабные лесные пожары, есть погибшие и много пострадавших

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 06:43
Чили охватили масштабные лесные пожары, есть погибшие и много пострадавших
фото пожара AFP

По меньшей мере, 23 человека погибли и около тысячи пострадали в результате сотен лесных пожаров, возникших в результате сильной жары в Чили.

Источник: AFP

Детали: По данным Министерства внутренних дел страны, погибли 23 человека, получили ранения - 979.

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Заместитель министра внутренних дел Мануэль Монсальве сообщил, что в субботу 232 лесных пожара все еще были активными.

Правительство президента Габриэля Борича распространило режим стихийного бедствия на южный регион Араукания. Регионы Нубл и Биобио уже находились в состоянии стихийного бедствия.

Этот шаг позволил Боричу мобилизовать военных для борьбы с пожарами, поскольку количество жертв продолжало расти.

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Температура поднялась до 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту), что препятствовало усилиям по сдерживанию пожаров, многие из которых вышли из-под контроля.

 

Пожары уничтожили, по меньшей мере, 88 домов и охватили 47 000 гектаров леса.

Среди погибших – двое членов экипажа вертолета, который тушил пожары, и разбился в пятницу днем, сообщили официальные лица.

Один пожарный погиб и, по меньшей мере, восемь получили ранения во время тушения пожара.

 

Всего в регионе задействовано около 2300 пожарных и 75 самолетов.

Жара вызывает опасения повторения ситуации 2017 года, когда в результате масштабных пожаров в этом же регионе погибло 11 человек и было уничтожено 1 500 домов.

Темы: пожарстихийное бедствие
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