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Украинские военные поехали учиться работать с системами SAMP/T

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 12:33
Украинские военные поехали учиться работать с системами SAMP/T
НИКОЛАЙ ОЛЕЩУК, СКРИНШОТ

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук отправил в командировку подразделения зенитных ракетных войск на учения с системами ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba.

Источник: Олещук, которого цитирует пресс-служба Воздушных сил

Детали: Отмечается, что военные поехали на обучение, но не уточняется, куда.

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Прямая речь Олещука: "Спасибо Правительствам Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства.

Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути.

Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba".

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Напомним: На днях после нескольких недель дискуссий Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T.

Темы: Вооруженные силыПВО
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