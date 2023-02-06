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Резников о мечте россиян про Киев: Как можно захватить 3-миллионный город?

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 11:37
Алексей Резников. фото УП

Министр обороны Алексей Резников считает нереалистичным сценарий захвата Киева российскими оккупантами.

Источник: Резников в интервью "Украинской правде"

Детали: Как известно, главнокомандующий Валерий Залужный в интервью "The Economist" сказал, что он не сомневается в том, что будет вторая попытка наступления на Киев. По словам Резникова, главнокомандующий всегда просчитывает худшие сценарии, а захватчик всегда мечтает покорить столицу страны, на которую нападает. Однако министр обороны уверен, что сценарий захвата Киева - нереалистичный.

Прямая речь: "Валерий Залужный всегда сознательно говорит, что, как бы ни было и как бы ни разворачивались события, даже если мы им дадим по морде быстро и качественно, они будут хотеть реванша - и через 5, и через 10 лет.

Он должен прогнозировать худший вариант сценария, быть к нему готовым так, чтобы он не наступил. Поэтому, конечно, попытка пойти на Киев у россиян есть в их ментальности. Это их мечта, чтобы покорилась Украина. А для этого надо, чтобы пала столица.

Киев - это символ, здесь не надо объяснять - и для христианского мира, православного, и вообще это столица Украины.

Почему Наполеон хотел сжечь Москву? Потому что логично. Или взятием Берлина завершилась Вторая мировая война. То есть все войны - это попытка контролировать столицу.

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Но это не означает, что их мечта будет реализована. Она не была реализована у них в феврале-марте прошлого года.

Давайте разберем простую вещь. Городок Бахмут - 40 тысяч населения, они 5 месяцев не могут его взять. Чтобы его взять, надо все равно вести уличные бои.

А город Киев - это агломерация, в которой неофициально до 4 миллионов населения было до вторжения. Кто-то уехал в эвакуацию, кто-то уехал за границу с детьми, жены и так далее. То есть здесь большинство населения, которое готово сопротивляться...

Вот представьте себе, как можно захватить город в 3 миллиона? Каким таким ресурсом? Поэтому это задачка с 5 звездочками".

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Темы: Резниковвойна
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