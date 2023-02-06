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В результате землетрясения в Турции в соседней Сирии - 371 погибший и более тысячи раненых

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 13:11
В результате землетрясения в Турции в соседней Сирии - 371 погибший и более тысячи раненых
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Количество жертв землетрясения, эпицентр которого был в Турции, в сирийских провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус составило 371.

Такие данные объявило министерство здравоохранения, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

В министерстве также сообщили о 1089 пострадавших. Сирийские власти сообщили, что 28 машин скорой помощи и 7 мобильных клиник были отправлены из Дамаска в пострадавшие регионы.

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Эпицентр землетрясения находился возле турецкого города Газиантеп, что примерно в 80 км от сирийской границы.

По последним данным, в результате мощного землетрясения в Турции в понедельник утром погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.

Новое мощное землетрясение произошло в Турции в обеденное время.

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Темы: Турциястихийное бедствие
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