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Внаслідок землетрусу в Туреччині в сусідній Сирії 371 загиблий і понад тисячу поранених

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 13:11
Внаслідок землетрусу в Туреччині в сусідній Сирії 371 загиблий і понад тисячу поранених
скриншот

Кількість жертв землетрусу, епіцентр якого був у Туреччині, в сирійських провінціях Латакія, Алеппо, Хама і Тартус склала 371.

Такі дані оголосило Міністерство охорони здоров'я, пише "Європейська правда" із посиланням на сирійське державне агентство SANA.

У міністерстві також повідомили про 1089 постраждалих. Сирійська влада повідомила, що 28 машин швидкої допомоги і 7 мобільних клінік були відправлені з Дамаска до постраждалих регіонів.

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Епіцентр землетрусу знаходився біля турецького міста Газіантеп, що приблизно за 80 км від сирійського кордону.

За останніми даними, внаслідок потужного землетрусу в Туреччині у понеділок вранці загинули 912 осіб, 5 385 отримали поранення. 

Новий потужний землетрус стався у Туреччині в обідню пору.

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Теми: Туреччинастихійне лихо
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